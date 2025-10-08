CircoLo del dono, il teatro “incontra” 700 studenti di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il teatro come mezzo di comunicazione per raggiungere gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado, coinvolgendoli emotivamente e sensibilizzandoli ad un gesto importante. Che significa vita: il dono degli organi.

Dopo le prime positive esperienze, l’Aido torna nelle scuole con “Il CircoLo del Dono. Un’esperienza da vivi”: appuntamento domani mattina nell’auditorium dell’istituto tecnico Zanon di Udine. Coinvolti oltre settecento studenti del Malignani, dello Stringer e del Marinelli.

Dopo l’esperienza positiva nelle scuole di Gorizia e Nova Gorica, l’Aido si è spostata a Udine per poi, il mese prossimo, trasferirsi a Pordenone. Un gesto – la donazione – che fa star bene e fa del bene agli altri.