Furto al centro ippico La Corte di Cordovado. A denunciarlo ai carabinieri è stato il responsabile dell’impianto, che si trova in via Madonna di Campagna. Nella querela presentata ha denunciato come ignoti, forzando una porta, avrebbero rubato undici selle da equitazione. Ingente il danno: si parla di 25mila euro.