“Il governo Meloni ha aggiunto 53 milioni di euro per completare il nuovo carcere di San Vito al Tagliamento, portando il valore complessivo dell’opera a oltre 80 milioni”. Lo ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante un sopralluogo al cantiere assieme al sottosegretario al ministero della Giustizia, Alberto Balboni, e al prefetto di Pordenone Michele Lastella.
“Alla fine del 2022, quando il governo si è insediato, non c’era più nulla, perché il progetto era azzerato – ha aggiunto Ciriani – C’erano soltanto 29 milioni di euro in cassa. Il governo con più provvedimenti ne ha aggiunti 53 e quindi attualmente il progetto vale oltre 80 milioni di euro”. Il carcere ospiterà circa 300 detenuti e porterà a San Vito un centinaio tra agenti di polizia penitenziaria e personale amministrativo.
Ciriani: “Altri 53 milioni per completare carcere San Vito”
“Il governo Meloni ha aggiunto 53 milioni di euro per completare il nuovo carcere di San Vito al Tagliamento, portando il valore complessivo dell’opera a oltre 80 milioni”. Lo ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante un sopralluogo al cantiere assieme al sottosegretario al ministero della Giustizia, Alberto Balboni, e al prefetto di Pordenone Michele Lastella.