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Cronaca

Ciriani: “Altri 53 milioni per completare carcere San Vito”

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

“Il governo Meloni ha aggiunto 53 milioni di euro per completare il nuovo carcere di San Vito al Tagliamento, portando il valore complessivo dell’opera a oltre 80 milioni”. Lo ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante un sopralluogo al cantiere assieme al sottosegretario al ministero della Giustizia, Alberto Balboni, e al prefetto di Pordenone Michele Lastella.
“Alla fine del 2022, quando il governo si è insediato, non c’era più nulla, perché il progetto era azzerato – ha aggiunto Ciriani – C’erano soltanto 29 milioni di euro in cassa. Il governo con più provvedimenti ne ha aggiunti 53 e quindi attualmente il progetto vale oltre 80 milioni di euro”. Il carcere ospiterà circa 300 detenuti e porterà a San Vito un centinaio tra agenti di polizia penitenziaria e personale amministrativo.

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