Cronaca Ciriani: orgoglioso di sfilare con la sezione di Pordenone Redazione 10 Maggio 2026 Autore: Redazione 10 Maggio 2026 2 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Genova Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Famiglia scomparsa, la pista dell’escursionista riaccende le speranze articolo successivo Eccellenza, in 3 per un unico trono da giocarsi all’ultimo atto Potrebbe interessarti anche Fontana sfila tra le penne nere: “I miei primi passi all’Adunata dell’81” 10 Maggio 2026 Attesa per l’Adunata, migliaia di alpini friulani già a Genova 9 Maggio 2026 Il friulano Massimo Donati è il nuovo allenatore della Sampdoria 13 Luglio 2025