Il viceministro Cirielli: sospensione Schengen non aiuta commercio e speriamo sia breve

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO L’auspicio è che la misura che ha predisposto controlli ai confini orientali con l’Italia “duri il meno possibile”, perché “certamente non aiuta lo sviluppo del commercio. L’Ue con l’accordo di Schengen ha scelto sicuramente di intraprendere un percorso di democrazia e di libertà degli individui ma anche per potenziare il commercio e l’economia. E’ una cosa che auspichiamo duri il meno possibile in base all’emergenza che c’è”. Lo ha detto il viceministro agli Affari esteri e cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, a margine di un incontro a Trieste.

“Sia la Slovenia sia la Croazia – ha spiegato – stanno facendo molto per vigilare bene sulla trasparenza di questa frontiera comune. Abbiamo sempre lavorato con grande soddisfazione anche per contrastare i criminali che sfruttano l’immigrazione clandestina o altri traffici internazionali e da questo punto di vista non abbiamo nulla da lamentarci”.

Secondo Cirielli, questo “è un momento sicuramente straordinario e l’Italia ha dovuto prendere delle misure, ma questo non vuol dire che c’è una minore gratitudine o una minore attenzione ai rapporti con i nostri vicini, che oggi come partner dell’Ue guardano naturalmente al mercato italiano. Quindi ogni misura in tal senso legittimamente desta qualche preoccupazione”.