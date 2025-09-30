Cisint a Fincantieri: “Basta subappalti e manodopera extracomunitaria”

Una mozione a firma Anna Cisint, sottoscritta poi dall’intera maggioranza, è stata depositata oggi in consiglio comunale a Monfalcone con cui si chiede a Fincantieri lo stop ai subappalti e all’arrivo di nuova manodopera extracomunitaria.

“E’ arrivato il momento – ha rilevato Cisint – che la massima assise si pronunci chiaramente sulla posizione e sulle proposte del Comune per aprire un confronto che non è più rinviabile con Fincantieri. Per il nostro stabilimento si prospetta un ampliamento delle dimensioni delle navi in costruzione, dalle attuali 175 mila tonnellate a oltre 220 mila tonnellate, e ciò rischia di avere un impatto rovinoso per il territorio con l’arrivo di altri extracomunitari e l’aumento del subappalto piuttosto che costituire un’opportunità di occupazione e di ricchezza per la città”.

L’esponente della Lega ha aggiunto come sia necessario “dare valore al lavoro, investendo in competenze e formazione per assicurare il necessario know how per i lavoratori italiani e colmare il gap di manodopera specializzata”. Cisint ha rilanciato anche la proposta di creazione di una Società partecipata da Fincantieri per garantire “un controllo più efficace sull’organizzazione del complesso sistema produttivo nei settori specializzati, consentendo la stabilizzazione del rapporto di lavoro e il rispetto degli obblighi contrattuali”.