Cisint al confine tra Bosnia e Croazia: “Stop ai migranti irregolari verso l’Italia”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Anna Cisint, europarlamentare della Lega, ha visitato il confine tra Bosnia e Croazia per osservare e comprendere da vicino il fenomeno dei flussi migratori illegali lungo la rotta balcanica. Cisint ha raccolto testimonianze dirette sui passaggi dei clandestini che, attraversando la Croazia e la Slovenia, raggiungono l’Italia e si concentrano a Trieste, dove la situazione di degrado e illegalità è diventata insostenibile.

“Quello che abbiamo visto e ascoltato oggi, anche grazie agli incontri riservati che abbiamo avuto, sarà essenziale per proporre azioni concrete al Parlamento Europeo. Chiederò alle agenzie competenti di fornire tutti i dati necessari sugli Stati coinvolti per mappare e contrastare questa rotta illegale. È fondamentale impedire agli extracomunitari di superare i confini esterni dell’Unione Europea: una volta dentro, possono contare su reti criminali che li portano fino a Trieste, meta ambita per molti di loro”, ha dichiarato Cisint.