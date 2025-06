Cisint nel mirino dell’imam espulso Zulfiqar Khan

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’europarlamentare Anna Maria Cisint è finita al centro dell’ultima ‘predica’ diffusa sui social dall’ex imam di Bologna Zulfiqar Khan, recentemente espulso per motivi di sicurezza nazionale. Nel video diffuso in italiano e urdu, la guida spirituale islamica definisce Cisint e i rappresentanti della Lega “satanici” e nemici dell’Islam, “persone ignoranti che diffondono solo odio e razzismo”. Nel suo intervento, inoltre, riferisce anche di non essersi dimenticato di quanto avvenuto a Monfalcone.

“Il violento attacco rivolto contro di me, il mio partito e il segretario Salvini, ci dice che siamo dalla parte giusta della storia”, ha commentato l’europarlamentare che ha definito l’intervento dell’imam “un’aggressione ideologica e personale che lascia pochi dubbi sulle sue reali intenzioni: spaventare, intimidire, colpire”.

Solidarietà alla rappresentante della Lega è stata espressa dal senatore e segretario regionale del Carroccio Marco Dreosto che ha definito le parole di Zulfiqar Khan “la prova evidente di quanto l’islam più estremo rappresenti una minaccia organizzata che va ben oltre la predicazione religiosa”.