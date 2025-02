Cisint: “Nelle strutture comunali a Monfalcone da anni divieto di volto coperto”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il divieto di volto coperto nei luoghi pubblici c’è già in altri Paesi europei come Francia, Bulgaria e Svizzera: una legge in merito serve anche in Italia. A Monfalcone abbiamo già normato in materia da anni: negli edifici di proprietà municipale bisogna entrare mostrando il proprio viso”. L’europarlamentare e assessore comunale Anna Cisint ribadisce la propria posizione dopo il caso-niqab all’Isis Pertini portando l’esempio degli edifici di proprietà municipale, dove da cinque anni non si può entrare se si ha il volto coperto da un velo, un casco o un passamontagna: “Non dò nessun tipo di responsabilità alle scuole che vivono situazioni difficili e che tentano di risolvere in qualche modo le gravi situazioni che hanno: il problema deve essere risolto con la proposta di legge che abbiamo fatto a livello nazionale. Dover stare col volto completamente coperto e dover fare attività fisica diversamente, non è ghettizzazione?” conclude l’ex sindaco di Monfalcone.