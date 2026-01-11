Cisint: “Va riaperta interlocuzione con Fincantieri”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Chiediamo a Fincantieri non solo un confronto, ma di essere partecipe delle scelte”. A dirlo è l’europarlamentare e consigliere comunale della Lega Anna Cisint, che saluta positivamente gli ultimi passi fatti dall’azienda. “I due protocolli portati avanti a partire da metà dicembre scorso hanno confermato – sottolinea l’esponente del centrodestra – la piena validità delle istanze di cui sono stata portatrice e che sono state riassunte nella mozione accolta all’unanimità dal Consiglio comunale. Hanno riguardato l’impegno con i sindacati sulla riduzione del ricorso al subappalto e quello con la guardia di finanza teso a proteggere il nostro cantiere da possibili illegalità e tentativi di infiltrazione criminale. Accordi che – continua Cisint – rappresentano certamente un passo positivo”. Il Comune all’azienda non chiede solo un confronto: “Ma – aggiunge l’ex sindaco – di essere partecipe delle scelte. Abbiamo già presentato un pacchetto di proposte concrete. Per questo considero i due accordi intervenuti come la migliore premessa per poter nuovamente sederci al tavolo e proseguire questa nuova stagione di relazioni interistituzionali. Chiederò al Presidente Fedriga – conclude Cisint – di farsi interprete di questa volontà di interlocuzione”.