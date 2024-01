Dalla Cisl Fvg 8 borse di studio contro la violenza sulle donne

La Cisl Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Cisl Scuola Fvg, lancia 8 borse di studio contro la violenza sulle donne, rivolgendosi a tutte le scuole secondarie di II grado della regione.

L’obiettivo – dichiarato oggi alla presentazione ufficiale dell’iniziativa che porta la firma del Coordinamento Donne cislino – è quello di sensibilizzare, attraverso un’azione concreta, i giovani su un tema sempre più rilevante, se si contano i femminicidi e gli episodi di violenza esponenzialmente in crescita.E’ dunque attraverso testi scritti, sculture, dipinti, video che gli studenti delle superiori potranno esprimersi per dire basta alla violenza di genere e per lanciare un forte messaggio rivolto soprattutto ai loro coetanei. “L’intento del concorso, infatti – riferiscono per la Cisl Fvg, il segretario generale Alberto Monticco e la segretaria Claudia Sacilotto con delega alle politiche di genere – è quello di far comprendere ai più giovani la potenza e conseguenza di tutte quelle azioni quotidiane, anche inconsapevoli, che possono essere causa e generare difficoltà, disparità, emarginazione, conflittualità e violenza”.

Ed è così che attraverso le forme artistiche più vicine ai ragazzi – la scrittura e l’immagine – ci si propone di coinvolgerli concretamente in un percorso, prima di tutto culturale, di consapevolezza, crescita, rispetto.“Sempre più spesso – incalza la Coordinatrice Donne Cisl Fvg, Alessia Cisorio – sentiamo dire che il contrasto alla violenza dovrebbe trovare sponda nella scuola: per questo vogliamo puntare su un coinvolgimento sempre più costruttivo con le nuove generazioni, partendo da un tema – quello della violenza – che ci tocca tutti da molto vicino.

Come, purtroppo, abbiamo avuto modo già di appurare in alcuni incontri organizzati con i ragazzi, la violenza e l’assenza di rispetto verso la componete femminile non è un tema che li vede esenti, ma in molti casi è vissuto all’interno della famiglia piuttosto che del gruppo frequentato”.

Per quanto riguarda le note tecniche, sarà possibile presentare gli elaborati entro e non oltre il prossimo 30 aprile. A valutare i lavori dei partecipanti sarà un’apposita commissione costituita da 7 persone del FVG, ricoprenti rispettivamente il seguente ruolo: Coordinatrice Donne Cisl, Dirigente scolastica, Consigliera regionale di parità, Giornalista, Consulta Studenti, Segretaria regionale Cisl Scuola e Coordinatore regionale Dirigenti Scolastici Cisl Scuola.La premiazione si terrà entro il 31 maggio ed è prevista l’assegnazione di 8 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna. Bando disponibile al link urly.it/3ztaf