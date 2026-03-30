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Cronaca

Cisterna in avaria sull’A4, traffico deviato verso Venezia

Chiusi tratti e svincoli per il travaso di carburante, rallentamenti fino a Palmanova
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Mattinata difficile sulla A4, dove poco dopo le 11 una cisterna carica di benzina si è guastata nei pressi dello svincolo di Palmanova, in direzione Venezia. Il mezzo è rimasto fermo nella corsia di accelerazione, rendendo necessario un intervento complesso per il travaso del carburante.

In un primo momento è stato chiuso l’ingresso al casello di Palmanova, ma alle 13.40 il blocco è stato esteso al tratto tra Villesse e Palmanova verso Venezia, per consentire le operazioni in sicurezza. Chiusi anche l’allacciamento A34/A4 verso Venezia.

Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco – con il nucleo Nbcr da Trieste – e personale di Autostrade Alto Adriatico.

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