Città Fiera,furti da migliaia di euro: identificati e denunciati i responsabili

Le indagini sul maxi furto da 30mila euro di materiale elettronico all’Unieuro del Città Fiera di Martignacco, avvenuto lo scorso giugno, hanno portato all’identificazione di un complice grazie alle impronte digitali rilevate dalla Polizia scientifica di Parma. Si tratta di un 25enne rumeno con precedenti, denunciato e ora ricercato. Individuato anche l’autore di un secondo episodio: un 18enne udinese, responsabile di un furto su un’auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale a settembre. Anche per lui è scattata la denuncia.