Il Comune di Udine è pronto a modificare i vincoli che interessano una parte della Cavarzerani, passaggio necessario per avviare il cantiere della Cittadella della sicurezza. «La variante dei vincoli la stiamo facendo da tempo e rientra in quella annuale», spiega l’assessore Carlo Giacomello, rispondendo alle critiche del consigliere regionale Novelli. La revisione è attesa entro dicembre o ai primi di gennaio. «Se ci sono necessità immediate del prefetto, siamo disponibili a intervenire in urgenza», aggiunge.

La Cittadella, con la Questura e altri uffici di polizia, interesserà 15 ettari. «È un progetto che non ha in mano il Comune e avrà tempi lunghi», osserva Giacomello. A fine mese è previsto un nuovo sopralluogo al centro per verificare gli interventi sulle criticità igienico-sanitarie.

Il numero degli ospiti, aggiunge l’assessore, è difficile da quantificare: oltre ai 453 censiti potrebbero esserci altre persone. Per chi ottiene la protezione e deve lasciare la struttura resta il problema degli alloggi. Il progetto SAI punta sull’accoglienza diffusa: «Piccoli appartamenti che ospitano gruppi di cinque, sei o otto persone». Previsti 50 posti per adulti e 15 per minori non accompagnati. Dopo il mancato accordo nella prima selezione del partner, il Comune conta di chiudere la procedura entro il 10 dicembre.