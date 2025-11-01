Cittadinanza onoraria al Secondo stormo dell’Aeronautica militare

Il Consiglio comunale di Rivignano Teor ha conferito oggi al Secondo stormo dell’Aeronautica militare la cittadinanza onoraria. Alla cerimonia ha preso parte anche il vicepresidente della giunta regionale, Mario Anzil, che ha spiegato le motivazioni della scelta.

L’occasione, quella di oggi, è stata anche per ricordare gli altri benemeriti che, in passato, hanno ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune.