Civici Musei di Udine: esito positivo per il tavolo di conciliazione sindacati-cooperativa

Si è concluso con esito positivo il tavolo di conciliazione che ha visto coinvolte, alla presenza del Prefetto Domenico Lione, le organizzazioni sindacali FP CGIL Udine e FISASCAT CISL FVG, la cooperativa Le Macchine Celibi, e l’Amministrazione comunale, rappresentata dall’Assessore Federico Pirone e dal dirigente Antonio Impagnatiello.

L’incontro ha permesso di definire un percorso per la risoluzione delle criticità emerse in merito alle posizioni dei dipendenti della cooperativa in forza ai Civici Musei di Udine. C’è l’impegno condiviso ad avviare, già a partire dal mese di ottobre ed entro fine anno, un iter di risoluzione delle problematiche individuali, con l’obiettivo di giungere alla completa definizione di tutte le questioni aperte.

“Siamo soddisfatti per il clima di dialogo e di collaborazione che ha caratterizzato il tavolo di conciliazione. La volontà comune di tutte le parti di affrontare e superare le criticità emerse è un segnale importante di responsabilità e attenzione verso il personale operativo nei nostri musei. L’applicazione del contratto Federculture, voluta da questa amministrazione comunale e confermata dalla cooperativa Le Macchine Celibi, è un unicum in Italia. Alla luce di questo, l’impegno di tutti è concretizzare questa unicità nella maniera più positiva possibile per tutta la durata dell’appalto, valorizzando le professionalità all’interno dei musei”, ha commentato l’Assessore alla Cultura Federico Pirone.

Considerata inoltre l’applicazione del contratto Federculture, è stata concordata l’attivazione di un confronto periodico tra la parte datoriale e le organizzazioni sindacali, finalizzato alla definizione di un disciplinare che regoli le modalità di gestione e risoluzione delle problematiche che dovessero emergere nel corso dell’attuazione.

Alla luce degli impegni presi dopo il tavolo di questa mattina, ci sono i presupposti per la revoca dello stato di agitazione in atto dei dipendenti della cooperativa operativo ai Civici Musei di Udine, prendendo atto che la procedura di raffreddamento si è conclusa positivamente.