A Cividale riapre ad aprile lo storico Caffè San Marco

È attesa per aprile la riapertura dello storico Caffè San Marco, di Cividale del Friuli, locale affacciato sulla loggia municipale, chiuso dall'estate 2020 e interessato da una radicale opera di ristrutturazione e ammodernamento. "In questi mesi – anticipa il sindaco Daniela Bernardi – ci siamo confrontati con i nuovi gestori per capire le tempistiche della fine lavori, non vediamo l'ora di inaugurare un locale molto importante per i cividalesi, che è stato oggetto di un interessante restyling".

La gestione del locale è affidata alla Dret srl, la stessa del Caffè longobardo in Piazza Paolo Diacono, altro locale storico della città ducale. Il piano di ristrutturazione è stato esaminato passo dopo passo dalla Soprintendenza proprio per la sua natura di locale storico. I lavori hanno incluso il cambio di ingresso, con la chiusura della porta affacciata su largo Boiani e la realizzazione ex novo di un secondo accesso sul lato su cui si affacciava la precedente uscita. “Il recupero del Caffè San Marco che rianimerà anche la loggia con i tavolini, rappresenterà – evidenzia Flavio Pesante l’assessore al patrimonio del comune di Cividale – un passo importante per il processo di rinascita imprenditoriale della zona del Ponte del Diavolo”.