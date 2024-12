Cividale del Friuli entra nei borghi più belli d’Italia

“Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Borghi più Belli d’Italia nella riunione del 10 dicembre 2024 ha deciso l’ingresso del centro storico del Comune di Cividale del Friuli ne “I Borghi più Belli d’Italia”. A darne notizia con grande soddisfazione l’assessore al Turismo Giuseppe Ruolo che ha seguito in prima persona la candidatura. “Siamo consapevoli che questo traguardo rappresenta anche un nuovo inizio – spiega Ruolo – Scrigno di tesori di inestimabile valore, Cividale del Friuli è già Bandiera Arancione del TCI, Città Turistica per la Regione FVG, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO per i beni longobardi nell’ambito del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”. Questa ulteriore certificazione ci rende molto orgogliosi del lavoro fatto e consapevoli di quanto dovremo ancora fare.”