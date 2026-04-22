Cividale del Friuli, truffa del finto carabiniere: due arresti

Arrestati due giovani di 18 e 19 anni, residenti in Campania, sorpresi subito dopo una truffa ai danni di un 71enne di Cividale del Friuli. I due avrebbero messo in atto il raggiro del “finto carabiniere”, convincendo la vittima a consegnare oro e oggetti preziosi. Grazie al rapido intervento dell’Arma, quella vera, i sospetti sono stati rintracciati ancora in possesso della refurtiva.

I beni sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Udine, con il supporto della Compagnia di Cividale del Friuli. I due giovani sono stati arrestati per truffa in concorso e condotti nella Casa Circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.