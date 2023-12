Capodanno in piazza a Lignano e Cividale. Festa annullata Palmanova. Rinviata a Monfalcone

Sì ai festeggiamenti previsti questa sera in piazza Duomo a Cividale del Friuli. La città ducale, al contrario di altre città come Udine e Gorizia, ha deciso di non posticipare o annullare la serata organizzata in attesa del nuovo anno. Luci e colori si accenderanno dalle 20.30. Nessuna disdetta anche dal Comune di Lignano Sabbiadoro, che ha confermato la festa che partirà alle 22 in piazza Fontana, ma che comunque non aveva in programma nessuno spettacolo pirotecnico.

Proprio per non dover rinunciare ai fuochi artificiali, messi a rischio da pioggia e umidità, il Comune di Palmanova ha deciso di annullare la festa prevista questa sera in Piazza Grande. Rinviato, causa del maltempo, anche l’evento di Capodanno “Up!24 Monfalcone on Stage”, previsto per questa sera in piazza della Repubblica. Posticipato ai primi giorni di febbraio, in occasione dell’inaugurazione del Centro Storico di Monfalcone.