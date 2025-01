Cividale, pienone per Messa dello Spadone, corteo e rievocazione storica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una tradizione che si rinnova dal 1366. E’ quella della Messa dello Spadone a Cividale, nella quale si ricorda – con una liturgia interamente in lingua latina – il momento in cui Marquardo von Randeck, Patriarca d’Aquileia, prende possesso della città: l’arma, protagonista della celebrazione, rappresenta il potere temporale e spirituale. La messa è stata officiata da monsignor Riccardo Lamba, Arcivescovo di Udine, che nella sua omelia ha parlato anche di un tema d’attualità come la guerra che sta insanguinando il Medio Oriente.

Al termine della cerimonia in Duomo si è svolto il corteo storico lungo le vie della città, che rievoca l’entrata del Patriarca von Randeck a Cividale.La giornata di festa d’epoca a Cividale è poi proseguita nel pomeriggio tra musiche, animazioni e duelli d’arma medievali.