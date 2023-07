A Cividale tre nuove stazioni di ricarica per auto e E-bike

L’Amministrazione comunale di Cividale del Friuli ha siglato l’intesa con la Gas Gas S.r.l. per l’installazione di ulteriori tre punti di ricarica per veicoli elettrici e uno per e-bike, allestiti per l’utilizzo contemporaneo di più mezzi, che vanno ad aggiungersi ai dodici già presenti in città, ai quali si affiancherà anche una stazione per la piccola manutenzione delle biciclette. I punti individuati sono il parcheggio dell’ex Stazione ferroviaria, dove verrà posizionata una stazione a ricarica rapida con una potenza di 50 kW per automobili e dove sarà collocata anche la colonnina per la ricarica di bici elettriche comprensiva della piccola officina per le riparazioni delle biciclette, il parcheggio di via Perusini e il parcheggio di via Monte Matajur, dove verranno poste due stazioni di ricarica veloce da 22 kW.

Dopo l’approvazione dell’intesa, nelle prossime settimane verrà avviato l’iter tecnico per l’installazione e l’allacciamento elettrico delle infrastrutture di ricarica, così da renderle operative e fruibili alla cittadinanza. I punti di ricarica in questione saranno attivi 24h su 24 per tutti i giorni della settimana e saranno utilizzabili tramite tessera o app con mappa virtuale e QR code che verranno rilasciate dalla ditta gestrice. L’energia fornita proviene totalmente da fonti rinnovabili, cosicché con questo passaggio la Città di Cividale del Friuli fa un ulteriore passo virtuoso nell’ambito della sostenibilità ambientale, della mobilità sostenibile e dell’incentivazione del turismo green, in un percorso avviato negli anni dal già vicesindaco Roberto Novelli e ora proseguito col lavoro dell’assessore ai Lavori Pubblici e al Turismo Giuseppe Ruolo e dell’assessore al Patrimonio Flavio Pesante.