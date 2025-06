Cividale tra i borghi più belli d’Italia, +26% di presenze turistiche

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cividale del Friuli ha salutato questa mattina l’ottenimento di un prestigioso risultato come l’ingresso nel ‘club’ dei Borghi più belli d’Italia, all’interno del quale ci sono in tutto 375 gioielli in tutta la Penisola. A rendere ancor più bella la giornata poi è stato anche un altro dato fornito dalla Regione e relativo ai primi quattro mesi del 2025, nei quali le presenze turistiche hanno superato quota diecimila, di cui poco meno della metà straniere: rispetto al periodo pre-Covid si è registrato un aumento di oltre il 26 per cento complessivo, con un incremento di quasi il 45 per cento per quanto riguarda i visitatori stranieri.

Grande gioia è stata manifestata dal sindaco Daniela Bernardi: “Entrare a far parte dei borghi più belli d’Italia – ha affermato – è un’ulteriore opportunità per la nostra città che accogliamo con grande orgoglio”.

Con l’ingresso della municipalità ducale, salgono a quindici i Comuni del Friuli Venezia Giulia inseriti nel circuito nazionale dei Borghi più belli d’Italia.