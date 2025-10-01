Cividale, turismo consapevole nei territori transfrontalieri tema di un convegno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sostenibilità e coesione territoriale transfrontaliera. Sono i due valori al centro della giornata di riflessioni sul tema-turismo proposta oggi al Centro San Francesco di Cividale da Civiform su progetto Interreg Italia-Slovenia cofinanziato dall’Unione Europea: la domanda posta dalla tavola rotonda “Radici nel futuro” infatti è stata proprio “come far crescere il turismo consapevole” con particolare riferimento alla sostenibilità, ai trend, alle opportunità e alle competenze richieste in questo ambito.

Sottoscritto anche un Manifesto dei Giardini Didattici Sostenibili e Inclusivi per un evento che ha messo al centro ancora una volta il territorio del Cividalese.