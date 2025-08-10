Cividale, un’estate di cultura, eventi e sport

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ appena andata in archivio l’edizione 2025 di Mittelfest, ma a Cividale si guarda già al prossimo appuntamento di richiamo in città: il Palio di San Donato. E l’amministrazione comunale si prepara alla sfida, da sempre grande volano per il turismo.

E proprio per garantire la miglior fruizione possibile della città a residenti e turisti, sono diversi gli interventi che in queste settimane si stanno svolgendo soprattutto sul fronte delle infrastrutture sportive, ma non solo.