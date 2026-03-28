Civiform, il presidente non parla. Il sindaco: “Inaccettabile”

Non si placa l’onda d’urto dopo i gravi scontri che il 24 e 26 marzo hanno trasformato il centro Civiform in un campo di battaglia tra coltelli, spranghe e feriti. Se da un lato la politica locale condanna con fermezza l’accaduto, dall’altro i vertici dell’ente scelgono, per ora, la via del silenzio.

Il sindaco di Cividale, Daniela Bernardi, non usa giri di parole e definisce “inaccettabile” quanto si è verificato all’interno della struttura. “Quei ragazzi sono ospiti in Italia – attacca – e, proprio per questo, dovrebbero tenere non soltanto un comportamento decoroso ma rispettare gli operatori della struttura e chi, come i carabinieri, è a servizio della collettività. Mi sono subito confrontata con il comandante dell’Arma di Cividale, dal quale ho avuto rassicurazioni che la situazione è sotto controllo. I violenti vanno allontanati, così come è stato già fatto in passato”.

Di segno opposto la reazione del presidente del Civiform, che ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ufficiali nel merito della guerriglia. Pur confermando di essere al corrente degli episodi, Roberto Molinaro ha scelto di trincerarsi dietro la necessità di un confronto interno: “Non ho ancora parlato con i miei collaboratori”, ha fatto sapere, rimandando ogni commento a quando il quadro dei fatti sarà tecnicamente più chiaro.