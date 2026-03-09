Classifica del Sole 24 Ore, a Trieste il miglior clima del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il miglior clima in Friuli Venezia Giulia è quello di Trieste, che si piazza ottava in Italia nella classifica stilata dal Sole 24 Ore, che ha preso in esame 107 città. In testa si posiziona per il terzo anno consecutivo Bari, con 760,2 punti. Seguono diverse località della costa adriatica, come Barletta-Andria-Trani, Pescara, Ancona e Chieti. Gli indicatori presi in esame fotografano 15 parametri meteorologici, rilevati e validati da 3bmeteo nell’ultimo decennio.

Trieste è ottava in Italia con 715,3 punti. Gorizia è al 45° posto, Udine al 59° e Pordenone al 77°. Il sud della Sardegna, Terni, Belluno e Caserta sono indicate come le località con le peggiori performance in vari indicatori climatici.

Trieste è anche prima città in Italia per brezza estiva e terza per migliore escursione termica. E’ invece ultima per numero di giornate con raffiche di vento superiori a 30 nodi.

I dati del Sole 24 Ore raccontano anche del cambiamento del clima. In Italia la temperatura media annua è aumentata di 1,8°C negli ultimi 15 anni, con picchi di 2,3 gradi nel nord del Paese tra il 2015 e il 2025. L’anno scorso si sono registrate 17 ondate di calore, 14 picchi di caldo estremo e 80 notti tropicali, oltre a piogge concentrate in pochi eventi estremi.