Claut, runner esperto recuperato nella notte. Allertato elicottero militare

Weekend di interventi in montagna per il soccorso alpino, a iniziare da ieri sera quando a sappada Tre ventunenni friulani sono stati colti dal temporale al Rifugio 2000. I tre, corregionali, pensavano di trovare il rifugio aperto e invece sono stati colti dal temporale e dall’abbassamento delle temperature dopo essere arrivati ai Laghi d’Olbe. Infreddoliti, hanno allertato e atteso i socccosi della stazione di Sappada del Soccorso Alpino, che saliti in jeep al rifugio e li hanno condotti in paese. Altri escursionisti che si trovavano in zona Bordaglia hanno chiamato per chiedere informazioni circa un possibile riparo e autonomamente hanno trovato rifugio presso l’omonima casera. Operazione decisamente più complicata quella che ha permesso di portare in salvo un escursionista 46enne di Caneva di Pordenone che non aveva fatto rientro alla propria automobile dopo un anello di una trentina di chilometri e migliaia di metri di dislivello attorno al Col Nudo. Si trovava in si trovava sul fondo di una valle molto incassata con un torrente, con pareti ai lati, versanti ripidi e vegetazione ed è stato individato alle 4.30 della scorsa notte dopo circa 8 ore di ricerche. Le operazioni hanno visto la partecipazione di 15 tecnici del Soccorso Alpino, stazione Valcellina, Elisoccorso regionale FVG, Guardia di Finanza, Carabinieri di Cimolais, Protezione Civile, un anestesista rianimatore del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco con i droni e il Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare di Poggio Renatico (FE). Preallertate anche la confinante stazione di Alpago del Soccorso Alpino e le Unità Cinofile, e hanno richiesto un importante impegno di coordinamento e di ricerca di informazioni, incrociando quelle di un soccorrittore che aveva casualmente incontrato l uomo, quelle della moglie, e i dati relativi all ultimo aggancio alle cellule telefoniche. Le perlustrazioni con visore notturno hanno permesso di vedere una luce mossa dallo stesso dipserso e quindi di inviduarne la posizione e di raggiungerlo con i soccorittori. Il 46enne aveva solo una leggera ipotermia ed è potuto successivamente rientrare autonomamente a casa. Nella giornata di oggi invece a Lauco la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino è stata attivata da Sores assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale per una donna che si è procurata un trauma con sospetta frattura ad un arto inferiore. La donna si trovava ad una quota di quasi 900 metri nei pressi del Torrente Vinadia e dello Stavolo Cuesta di Clima. Non c’è stato bisogno dell’intervento delle squadre di terra e la missione è stata portata a termine dall’elisoccorso regionale. La 60enne è stata elitrasportata a Tolmezzo. I soccorritori l’hanno prima adagiata sulla barella spinale e per duecento metri l’hanno trasportata nel pick up di un residente che ha fornito importante supporto, fino all’imbarco.