Claut contro le tariffe sull’acqua. Il sindaco: “Insensate, pronto a dimettermi”

Il Comune di Claut prende nettamente posizione con Hydrogea riguardo alla regolarizzazione dei contratti di fornitura dell'acqua, e chiede un incontro con tutti i responsabili delle tariffe per ottenere prezzi consoni. Al sindaco Gionata Sturam non va giù il fatto che gli abitanti di Claut e di tutta la montagna debbano sostenere gli stessi costi, o persino superiori, degli utenti di Pordenone e delle città. "La montagna ha tre risorse – sottolinea il primo cittadino -: i sassi, e vediamo il problema della ghiaia e del Varma, il bosco, che è stato martoriato da Vaia, ed infine l'acqua, che distribuiamo generosamente a tutto il territorio. La nostra Valle è stata importante per la costruzione di dighe e bacini che difendono le città e irrigano le pianure".

Poiché si basano sul numero delle persone che compongono il nucleo famigliare, le tariffe proposte sono soggette ad aumenti esponenziali che non solo non tutelano le famiglie, ma secondo il sindaco sono “un vero affronto ed un salasso verso i sacrifici che, quotidianamente, dobbiamo sostenere per rimanere a vivere qui, fra i nostri bellissimi monti”.

“In un futuro incerto e con i cambiamenti climatici in atto, la carenza idrica fa paura e l’acqua arriva dalla montagna” ha aggiunto Sturam. Se non si concretizzasse una distribuzione equanime tra oneri e vantaggi per la comunità, il sindaco ha annunciato di essere pronto a rassegnare le dimissioni, lasciando al Commissario “il compito di espropriare alla montagna anche l’ultimo dei beni rimasti”.