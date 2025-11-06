Clauzetto, riaperta la ex Sp22: torna sicura la strada della Val Cosa

La ex Strada provinciale 22 “della Val Cosa” a Clauzetto è nuovamente percorribile in piena sicurezza. Dopo mesi di chiusura dovuti al movimento franoso verificatosi sotto il ponte sul Rio Molino, i lavori di manutenzione e messa in sicurezza sono stati completati, consentendo la riapertura al traffico.

“Abbiamo agito in tempi rapidi, in collaborazione con Comune ed Edr di Pordenone, per restituire al territorio una viabilità stabile e controllata”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante.

L’intervento, a cura del Comune di Clauzetto, si è concluso con il rilascio del certificato di regolare esecuzione. L’Edr ha inoltre installato nuovi sensori per il monitoraggio continuo del versante, così da prevenire eventuali nuovi smottamenti.

“La sicurezza della rete stradale è fondamentale per la qualità della vita e la coesione delle nostre comunità”, ha aggiunto Amirante, sottolineando l’impegno della Regione per infrastrutture affidabili e moderne.