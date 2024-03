Clauzetto, mercoledì riaprirà la strada con sensori anti-frana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La strada che da Travesio porta a Clauzetto, la ex provinciale 22 chiusa a causa della frana del 5 novembre scorso, aprirà in settimana. Già mercoledì 27 marzo, meteo permettendo. La rassicurazione è arrivata dall’assessore regionale alla Infrastrutture Cristina Amirante dopo un incontro con il sindaco di Clauzetto, Giuliano Cescutti, e il prefetto Natalino Manno. Il primo cittadino aveva minacciato di dimettersi e non fosse stata trovata una soluzione a quasi quattro mesi dall’evento, ma dopo l’incontro si è detto soddisfatto. La strada sarà percorribile solo di giorno e sarà dotata di sensori con un sistema di allerta che, in caso di smottamento del terreno, faranno scattare il semaforo rosso e lo stop al traffico. Amirante ha anche annunciato interventi a lungo termine, con lo stazionamento di 600mila euro in favore di Edr Pordenone per svolgere i lavori di messa in sicurezza su tutta l’arteria.