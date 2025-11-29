Morso dal cane in pizzeria: identificato il proprietario fuggito

È stato identificato il proprietario del cane che, quindici giorni fa, aveva morsicato la coscia di un cliente in una pizzeria del centro di Udine. Subito dopo l’episodio, mentre i gestori prestavano aiuto al ferito, il conduttore si era allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

La vittima, medicata successivamente al Pronto Soccorso, aveva poi presentato denuncia per lesioni personali colpose. Le informazioni disponibili per la Polizia locale, però, erano minime: nessun nominativo, nessun contatto, ma solo il nome del cane ricordato da alcuni clienti.

Attraverso verifiche sull’anagrafe canina e un accurato lavoro di raccolta dati, gli agenti della Sezione di Polizia Ambientale sono riusciti a individuare la proprietaria dell’animale e, da lì, a risalire all’uomo che lo aveva in custodia quel giorno. La vittima ha confermato l’identificazione grazie alla fotografia associata al cartellino del cane.

La Polizia Locale ricorda l’importanza del corretto utilizzo di guinzaglio e museruola, quando necessario, per garantire una convivenza sicura negli spazi pubblici.