“CLIL Primary”, l’inglese diventa strumento di apprendimento

Il progetto scolastico “CLIL Primary” è strutturato, a vari livelli, per offrire un accompagnamento organico nello sviluppo dei bambini, posizionando ogni alunno al centro del percorso educativo e didattico.

Educare l’individuo nella sua interezza significa valorizzarne e metterne in luce ogni sfaccettatura. Questo obiettivo si persegue offrendo momenti intenzionali e di alta qualità che favoriscano la crescita non solo sul piano strettamente didattico, ma anche nell’autoconsapevolezza, nell’espressione della propria interiorità, nelle relazioni interpersonali e nella gestione delle difficoltà personali che richiedono un sostegno mirato.

In questo contesto, l’elemento cardine è rappresentato dall’innovazione didattica. L’istituto si impegna costantemente a rimanere al passo con la ricerca scientifica, offrendo metodologie e contenuti d’avanguardia ideati per dare ai bambini gli strumenti necessari ad affrontare al meglio le sfide quotidiane della società della conoscenza.

In una prospettiva di sviluppo lineare e integrato delle competenze, con l’obiettivo di favorire l’unitarietà del percorso di crescita degli allievi, il Collegio dei Docenti ha portato avanti il percorso di approfondimento della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). Tale metodo è stato arricchito con l’approccio alle discipline STEAM, adottando modalità di insegnamento e di progettazione capaci di coinvolgere l’intero corpo docente in una stretta sinergia collaborativa.

Il progetto punta alla definizione di una didattica inclusiva. Partendo dall’uso della lingua inglese, il percorso mira all’acquisizione delle parole chiave fondamentali per i vari argomenti, avvalendosi di metodologie d’apprendimento attive, laboratoriali e partecipative.

Questo processo si contraddistingue per un incremento progressivo sia della complessità dei contenuti sia delle ore di lezione in lingua, un risultato raggiunto grazie al contributo di insegnanti specializzate e al supporto di docenti madrelingua.

Infine, anche per quest’anno scolastico il progetto “CLIL Primary” ha ottenuto la conferma del sostegno economico della Fondazione Friuli nell’ambito del Bando Istruzione.