Climbing Udine, palestra di roccia nell’ex Osoppo pronta nel 2028

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà un raggruppamento temporaneo di professionisti friulani e trentini a realizzare l’attesa palestra di roccia da 18 metri che sorgerà a Udine, nell’area dell’ex caserma Osoppo rivalorizzata con il piano Experimental City. L’affidamento da 349mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori ha visto l’aggiudicazione dell’incarico da parte del gruppo di imprese composto dalla Krej Engineering di Trento, dalla D’Orlando Engineering di Udine e dalla Sava Ingegneria di Codroipo. Il costo complessivo per realizzare l’opera sarà di 3,9 milioni di euro, coperti in larga parte dalla Regione.

La parete per l’arrampicata sarà interrata di sei metri, un espediente adottato per non oltrepassare i limiti urbanistici di zona. Come previsto dal progetto preliminare vincolante, realizzato dallo studio udinese Geza Architettura, la palestra ospiterà tre specialità: corda, velocità e difficoltà, oltre ad aree didattiche, zone per le esercitazioni e spazi per l’accoglienza, i servizi e le attività tecniche.

Il cantiere partirà tra circa 5 mesi. I lavori, invece, termineranno entro l’estate 2028, ovvero sei anni dopo l’annuncio fatto dalla precedente Giunta. “D’altra parte – sottolinea l’assessore allo Sport e agli Impianti sportivi, Chiara Dazzan – il finanziamento della Regione è arrivato solamente un anno e mezzo fa e la partecipazione al bando ha richiesto uno sforzo enorme da parte della Commissione che ha dovuto valutare ben 14 offerte”. “Serve un po’ di pazienza, perchè si tratta di opere importanti – aggiunge -; e il progetto, oltre che ambizioso, è davvero bello”. Dazzan seguirà attentamente l’esecuzione dell’opera “anche perché so, quanto la palestra sia molto attesa dalla comunità dei climber friulani, austriaci e sloveni, che non vedono l’ora di allenarsi in una disciplina recentemente diventata olimpica”.