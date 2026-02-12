  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
Cronaca

Clonano il telefono dei carabinieri e truffano un 50enne

L'uomo è stato invitato ad effettuare un bonifico di 5mila euro.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Un messaggio-truffa ricevuto sul telefono cellulare. La vittima, un 50enne che risiede a Udine, ha abboccato rispondendo all'sms che lo avvisava che erano stati rilevati dei movimenti sospetti sul suo conto corrente. L'uomo, a quel punto, è stato contattato, con il numero clonato del Comando provinciale dei carabinieri, da un sedicente maresciallo dell'Arma che, confermando l'accaduto, ha invitato il 50enne ad effettuare un bonifico istantaneo di 5mila euro su un conto corrente sconosciuto. Soltanto in un secondo momento, la vittima si è resa conto di essere stata truffata e ha sporto querela.

