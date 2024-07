La CNA si unisce alla protesta: locali chiusi dopo le 18 lunedì 8 luglio

Anche la CNA attraverso il suo Raggruppamento Turismo e Commercio si unisce alle manifestazioni di protesta contro l’ordinanza comunale di Udine relativa alla riduzione degli orari di consumo e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, a seguito dei gravi episodi di violenza che hanno interessato il centro storico di Udine, tra questi l’aggressione mortale dell’imprenditore giapponese Shimpei Tominaga. CNA appoggia dunque la decisione di chiudere i locali pubblici dalle 18 del 8 luglio e sarà presente con i suoi rappresentanti al corteo silenzioso, che si terrà allo stesso giorno lungo le vie di Udine. “Le problematiche relative alla sicurezza tra le vie dalla città di Udine – afferma il presidente del raggruppamento Domenico Papa – non sono collegabili ai pubblici esercizi, commercianti e artigiani di Udine, che anzi svolgono anche un ruolo di sentinella e presidio del territorio. Il divieto di consumo e di vendita di sostanze alcoliche, infatti, non può, da solo, fermare comportamenti incivili e violenti, ed è un divieto facilmente aggirabile. CNA Friuli Venezia Giulia ritiene che le cause non siano da attribuire ad un insieme di fattori di natura diversa, che vanno analizzati e affrontati”.