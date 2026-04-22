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Cocaina da Parma in Friuli, tre arresti

Usavano cellulari criptati e linguaggio cifrato
Redazione
Autore: Redazione

Tre persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza per un traffico di cocaina da Parma in varie zone d’Italia, compreso il Friuli.

Si tratta di tre corrieri che utilizzavano cellulari criptati e annunciavano ai clienti consegne di “prosciutti”, “birre”, “galline” e “pane”, ma in realtà  portavano cocaina. Sono accusati di traffico di droga e riciclaggio di denaro.

Le indagini sono partite un anno fa dal sequestro di oltre otto chili di cocaina e 41 mila euro in contanti nascosti nel doppio fondo creato all’interno di un auto.

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