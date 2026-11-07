Cocaina e hashish: chiuso locale di Borgo Stazione

E’ stato sospeso con dieci giorni di chiusura un locale di Borgo Stazione all’interno del quale la polizia ha trovato cocaina, hashish e denaro contante nascosto insieme alla droga. A disporre la sospensione della licenza è stato il Questore, dopo gli accertamenti scattati durante un servizio di controllo.

All’arrivo degli agenti nel pubblico esercizio di viale Europa Unita, un dipendente si è diretto rapidamente nel retro dell’attività. I poliziotti lo hanno seguito e raggiunto mentre tentava di disfarsi di alcuni involucri contenenti sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione, estesa ai locali dell’esercizio, ha permesso di trovare altri involucri di droga, risultata positiva alla cocaina e all’hashish, e una somma di denaro occultata insieme alle sostanze.

La sospensione della licenza ha natura preventiva: punta a evitare il ripetersi di situazioni potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.