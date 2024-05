Trovato a Udine con 54 grammi di coca: arrestato 40enne di Monfalcone

I carabinieri della stazione di Feletto Umberto lo hanno trovato con 54 grammi di cocaina in tasca mentre si allontanava da un campo lungo il canale Ledra. Un uomo di 40 anni, residente a Monfalcone e originario di Napoli, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. E’ successo venerdì scorso, in via a Sondrio a Udine. Gli uomini dell’arma tenevano d’occhio la zona perché avvertiti da alcuni residenti di uno strano via vai. L’uomo è stato visto arrivare dal campo ed è stato fermato. In tasca, aveva un sacchetto di cellophane con dentro la droga. Successivamente, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno trovato 34 grammi di hashish e un bilancino. Oggi il Gip di Udine Carlotta Silva ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.