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Cronaca

Cocaina nascosta in soffitta: scoperto un chilo di droga

Blitz dei Carabinieri con unità cinofila, arrestato 25enne
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Quasi un chilo di cocaina è stato scoperto nella soffitta di un’abitazione a San Giorgio della Richinvelda. Il ritrovamento è avvenuto durante una perquisizione dei Carabinieri, scattata dopo alcuni movimenti sospetti segnalati nei pressi della casa. Determinante il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Azzano Decimo, che ha permesso di individuare il nascondiglio, una botola ricavata nel pavimento della soffitta.

L’operazione ha portato all’arresto di un 25enne originario della Guinea, regolarmente presente in Italia. All’interno del nascondiglio i militari hanno trovato 740 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Secondo le analisi, la sostanza – inizialmente pari a circa un chilo – avrebbe potuto fruttare fino a 2.000 dosi, per un valore stimato tra i 140 e i 160mila euro.

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trasferito nel carcere di Pordenone. Droga e materiale sono stati sequestrati.

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