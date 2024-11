Coccau, arrestati tre passeur cinesi. Trasportavano 9 connazionali irregolari

Stavano portando in Italia 9 connazionali, uomini e donne. Ma uno dei mezzi da loro utilizzati era stato messo sotto osservazione. Tre cittadini cinesi sono stati arrestati dalla polizia di frontiera al valico di Coccau. A finire in manette tre 26enni, tutti regolari e residenti nel Padovano. Ieri, attorno alle 6, la polizia ha fermato l’auto staffetta, già notata in altre tre occasioni, a bordo della quale c’erano due dei tre arrestati e un terzo cinese. Poi è arrivato un furgone, nel quale, oltre al conducente, si trovavano altri 8 immigrati irregolari. Tutti erano arrivati in Serbia dalla Cina in aereo, per poi proseguire attraverso la rotta balcanica. Il viaggio era costato loro tra i 1.500 e i 4mila euro. Durante l’interrogatorio, uno dei tre arrestati si è difeso dicendo di essere stato assoldato come tassista, dietro il pagamento di 50-100 euro a passeggero. Oggi il gip di Udine Mariarosa Persico ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere in attesa di verificare le condizioni per i domiciliari.