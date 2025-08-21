Code al Lisert, autotrasportatori in ginocchio: la FAI chiede soluzioni urgenti

File chilometriche, fino a 5 chilometri di coda, che ogni giorno bloccano il traffico pesante al Lisert. La chiusura dell’autostrada slovena H4 ha riversato un enorme volume di mezzi pesanti sul nodo di Monfalcone, trasformandolo in un vero e proprio imbuto. A lanciare l’allarme è la FAI Friuli Venezia Giulia, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani, che parla di danni economici diretti e consistenti per le aziende: maggiori consumi di carburante, ritardi nelle consegne con rischio di penali, rapporti commerciali compromessi e perdita di competitività. Una situazione che – denuncia la categoria – non è solo un disagio, ma un ostacolo per l’intera catena logistica regionale. La FAI chiede l’apertura immediata di un tavolo di confronto con Regione e Autostrade Alto Adriatico, per trovare soluzioni urgenti e, soprattutto, per pianificare interventi strutturali che evitino il ripetersi di crisi simili.