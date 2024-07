Code e rallentamenti: è iniziato il primo grande esodo

E’ iniziato oggi il primo grande esodo vacanziero dell’estate 2024. L’ultimo fine settimana di luglio coincide infatti con il primo week end di traffico da bollino nero sulle autostrade della nostra regione. Dalla prima mattinata, come prevedibile, il traffico è intenso con numerosi rallentamenti segnalati lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico. Code che raggiungono i tre o quattro Km si sono formate alla barriera del Lisert verso la Slovenia e Croazia, a Ugovizza, al momento in entrata in Italia e nel pomeriggio attese in uscita verso l’Austria, e verso le località balneari, con il casello di Latisana particolarmente sotto pressione. In località Crosere si segnalano già lunghe code. Al momento non si sono verificati incidenti tali da compromettere la regolare circolazione dei veicoli, ma sono sempre valide le raccomandazioni della polizia stradale che da più di un mese ha avviato una campagna di sicurezza stradale denominata ‘E..state con noi’. I suggerimenti sono quelli noti: Particolare attenzione allo stato del veicolo e alle condizioni psicofisiche del guidatore prima di intraprendere il viaggio. Massima attenzione, poi, una volta al volante: non sono concesse distrazioni. Attenzione ai pannelli e alle segnaletiche. Sono state messe in campo tecnologie per la sicurezza di tutti: controlli alla velocità, lettori targhe, sistemi digitali per analizzare la scatola nera dei mezzi pesanti, il tachigrafo. Il personale della Polizia, da parte sua, provvederà a far rispettare le norme di comportamento per garantire un viaggio sicuro a tutti.