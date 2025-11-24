Codice rosso, 87 casi perseguiti dai Carabinieri di Pordenone nel 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’attività dei carabinieri di Pordenone nel contrasto violenza sulle donne è significativa, con azioni di prevenzione, pronto intervento attraverso il 112 e la creazione di due stanze dedicate all’ascolto di donne e minori vittime di maltrattamenti realizzate a Pordenone e Azzano Decimo con il sostegno di Soroptimist. I numeri diffusi oggi da Comando provinciale dell’Arma dicono molto: nel confronto tra l’intero 2024 e i primi 11 mesi di quest’anno nel Friuli Occidentale, gli atti persecutori sono passati da 49 a 17, i maltrattamenti in famiglia da 62 a 54, le violenze sessuali da 15 a 12, le violazioni divieto di avvicinamento da 18 e 3 e i casi di revenge porn da 4 a uno. Il totale dei reati commessi contro le donne, anche se manca ancora un mese al termine del 2025, è sceso da 148 a 87. Tra i maggiori interventi dell’anno i Carabinieri della Compagnia di Pordenone, hanno deferito in stato di libertà due ex coniugi italiani per il reato di maltrattamenti in famiglia, accusati di aver inflitto violenze fisiche e psicologiche alla loro figlia minorenne per diversi anni. I Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, hanno accertato che il patrigno di una minorenne aveva ripreso la ragazza con il proprio telefono cellulare, filmando scene che la ritraevano nuda e toccandole le parti intime. L’uomo è stato denunciato per atti sessuali con minorenne e pornografia minorile. La madre della giovane è stata invece denunciata per favoreggiamento personale, poiché, consapevole degli abusi in corso, non ha fatto nulla per fermarli.