GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’attività dei carabinieri di Pordenone nel contrasto violenza sulle donne è significativa, con azioni di prevenzione, pronto intervento attraverso il 112 e la creazione di due stanze dedicate all’ascolto di donne e minori vittime di maltrattamenti realizzate a Pordenone e Azzano Decimo con il sostegno di Soroptimist. I numeri diffusi oggi da Comando provinciale dell’Arma dicono molto: nel confronto tra l’intero 2024 e i primi 11 mesi di quest’anno nel Friuli Occidentale, gli atti persecutori sono passati da 49 a 17, i maltrattamenti in famiglia da 62 a 54, le violenze sessuali da 15 a 12, le violazioni divieto di avvicinamento da 18 e 3 e i casi di revenge porn da 4 a uno. Il totale dei reati commessi contro le donne, anche se manca ancora un mese al termine del 2025, è sceso da 148 a 87. Tra i maggiori interventi dell’anno i Carabinieri della Compagnia di Pordenone, hanno deferito in stato di libertà due ex coniugi italiani per il reato di maltrattamenti in famiglia, accusati di aver inflitto violenze fisiche e psicologiche alla loro figlia minorenne per diversi anni. I Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, hanno accertato che il patrigno di una minorenne aveva ripreso la ragazza con il proprio telefono cellulare, filmando scene che la ritraevano nuda e toccandole le parti intime. L’uomo è stato denunciato per atti sessuali con minorenne e pornografia minorile. La madre della giovane è stata invece denunciata per favoreggiamento personale, poiché, consapevole degli abusi in corso, non ha fatto nulla per fermarli.
Codice rosso, 87 casi perseguiti dai Carabinieri di Pordenone nel 2025
Dato in calo rispetto al 2024
