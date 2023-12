Codice rosso, arrestati due uomini dalla polizia locale di Udine e di Trieste

E’ entrato in casa della moglie per tinteggiare le pareti. Così facendo, però, ha infranto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna disposti dal Tribunale di Udine in base al codice rosso. Per questo motivo un cittadino albanese di 50 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Udine.

E’ accaduto ieri mattina in borgo stazione. Il 50enne è finito nei guai nonostante la consorte avesse ritirato la querela nei suoi confronti e fosse entrato in casa con il suo permesso e con le chiavi da lei consegnate. Le misure cautelari prescritte dal giudice, infatti, non erano state revocate. E così, quando è uscito dall’abitazione, ha trovato gli agenti della polizia locale del capoluogo friulano, che stavano verificando il rispetto delle restrizioni imposte dal Tribunale. Stamani l’uomo è comparso per direttissima davanti al giudice Carla Missera, che ha convalidato l’arresto e disposto la sua liberazione.E la polizia locale, questa volta di Trieste, è protagonista di un altro arresto riconducibile al codice rosso. A finire in manette è un uomo, fermato mentre cercava di introdursi in casa dell’ex compagna. A inizio dicembre, la donna si era rivolta al nucleo contrasto e violenza stalking e abusi della polizia locale per denunciare una serie di danneggiamenti nei suoi confronti. Inoltre, aveva raccontato agli agenti che pensava di essere sorvegliata. Dalle indagini è emerso che i suoi sospetti erano fondati e che il responsabile era il suo ex. L’uomo dovrà rispondere di violazione di domicilio, resistenza e atti persecutori.