Codice rosso, in carcere un 47ennne di San Quirino

I Carabinieri della Stazione di Aviano hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italo-americano di 47 anni di San Quirino, accusato di maltrattamenti e lesioni personali ai danni della compagna convivente. I fatti, che hanno fatto scattare il “codice rosso” e sono stati ricostruiti dagli uomini dell’Arma con il coordinamento della Procura di Pordenone, si sono svolti lo scorso settembre. La misura da parte dei militari della Compagnia di Sacile è stata eseguita presso la Casa Circondariale di Venezia dove l’uomo è attualmente recluso per altre cause.