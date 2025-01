Codice rosso, in Fvg 27 casi di sextortion: vittime soprattutto gli uomini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dal sequestro di oltre 7mila gigabyte di materiale pedopornografico alla prevenzione del cyberterrorismo. L’anno appena concluso ha visto la Polizia Postale in prima linea per garantire la sicurezza cibernetica dei cittadini e delle aziende della regione. Il contrasto contro i reati digitali, come gli attacchi informatici, il cyberterrorismo, la pedopornografia, ha visto un aumento complessivo dei casi trattati dalla polizia cibernetica. Nel corso del 2024, in Friuli Venezia Giulia sono state denunciate 12 persone per minacce e diffamazioni compiute sul web, eseguite 3 perquisizioni locali personali ed informatiche, e monitorati 216 spazi virtuali. Nel quadro dei casi da codice rosso, sono stati inoltre trattati 27 casi di sextortion, di cui ben 24 con vittime di sesso maschile. Tre, invece, i casi di revenge porn, che hanno portato all’esecuzione di due perquisizioni personali e locali ed altrettante denunce di soggetti. Trattati inoltre 62 casi di sostituzione di persona commessi utilizzando il web, che hanno portato alla denuncia di 10 soggetti.

La polizia cybernetica ha poi condotto 23 perquisizioni per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. 20 le persone denunciate e 220 gli spazi virtuali monitorati. Parallelamente, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica ha fronteggiato 210 attacchi informatici rivolti a privati e aziende. Importante anche il lavoro di contrasto al cyberterrorismo, con il monitoraggio di circa 3.800 spazi web per prevenire fenomeni di radicalizzazione online. Non meno rilevante è stata la lotta alle frodi finanziarie, che ha portato al recupero di 160.000 euro sottratti attraverso la tecnica del falso operatore bancario.