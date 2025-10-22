Codice Rosso, in Prefettura si aggiorna il protocollo anti-violenza

La firma del nuovo documento è prevista per il 20 novembre. Intanto, in Prefettura a Udine sono partiti gli incontri per l’aggiornamento del protocollo per l’attuazione del codice rosso. Alla riunione di oggi hanno partecipato i rappresentanti di tutte le istituzioni che hanno a che fare con la violenza di genere.

Capofila del progetto è il prefetto Domenico Lione, che ha riunito i rappresentanti di Procura, Tribunale, Tribunale dei minori, forze dell’ordine, Azienda sanitaria, Ordine dei medici, Ordine degli psicologi e Università, senza dimenticare le associazioni private e i Comuni.

Tra le novità che saranno introdotte nel nuovo protocollo per il codice rosso l’informazione e la formazione a tutti i livelli, anche a quello scolastico.

Dopo la firma a fine novembre, sarà aperto un tavolo tecnico che renderà operative e aggiornate le linee guida, grazie a un coordinamento costante e alla valutazione delle criticità che potrebbero emergere in futuro.