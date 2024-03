Codice Rosso, psicologo dell’Asufc reperibile 24 ore su 24

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Magistratura e polizia non saranno sole a contrastare i reati da codice rosso. Ad affiancarle saranno anche le istituzioni del territorio, a cominciare dalla Sanità, che ha sottoscritto con la Procura di Udine – primo caso in Italia – una convenzione per tutela delle vittime di violenza di genere. Uno psicologo dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale sarà reperibile 24 ore su 24 per supportare, in particolare, le vittime minorenni.

Il prossimo tassello, poi, sarà la realizzazione di un’organizzazione centralizzata, attiva sempre 24 ore su 24, per trovare subito un alloggio alle vittime e ai loro figli, così da spezzare il legame con il maltrattante. Protagonisti saranno i servizi sociali e i Comuni.