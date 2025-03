GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Calcio dilettanti, amarezza ma anche orgoglio ieri per il Codroipo. Gli uomini di Pittilino sfoderano una solida prestazione in Lombardia nell’andata dei quarti di Coppa Italia di Eccellenza, ma nel recupero la Rovato Vertovese segna il gol dell’uno a zero. Si decide tutto tra una settimana nel ritorno in Friuli.